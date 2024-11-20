Рада ухвалила законопроєкт про позбавлення держнагород зрадників

Державних нагород зрадників України позбавлятимуть нагород. Фото з відкритих джерел

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №11410 про позбавлення державних нагород зрадників України.

Про це повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Згідно з документом, позбавлятимуть державних нагород осіб, засуджених за тяжкі чи особливо тяжкі злочини або кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Також нагород позбавлятимуть тих, хто популяризує або пропагандує державу-агресора та її органи влади, виправдовує та визнає правомірною окупації території України.

Ті, кого позбавлять державних нагород, втратять право на всі права та пільги, які мають люди, що отримали такі нагороди.

Нагадаємо, що відповідний законопроєкт у серпні Верховна Рада прийняла в першому читанні.

Раніше 15 серпня Володимир Зеленський заявив, що необхідно позбавити «зрадників, які втекли в Росію після 24 лютого» та колаборантів будь-яких звань і нагород в Україні.