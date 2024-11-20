  • середа

    20 листопада, 2024

  • 12.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 20 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 12.5° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Рада ухвалила законопроєкт про позбавлення держнагород зрадників

Державних нагород зрадників України позбавлятимуть нагород. Фото з відкритих джерелДержавних нагород зрадників України позбавлятимуть нагород. Фото з відкритих джерел

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №11410 про позбавлення державних нагород зрадників України.

Про це повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Згідно з документом, позбавлятимуть державних нагород осіб, засуджених за тяжкі чи особливо тяжкі злочини або кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Також нагород позбавлятимуть тих, хто  популяризує або пропагандує державу-агресора та її органи влади, виправдовує та визнає правомірною окупації території України.

Ті, кого позбавлять державних нагород, втратять право на всі права та пільги, які мають люди, що отримали такі нагороди.

Нагадаємо, що відповідний законопроєкт у серпні Верховна Рада прийняла в першому читанні.

Раніше 15 серпня Володимир Зеленський заявив, що необхідно позбавити «зрадників, які втекли в Росію після 24 лютого» та колаборантів будь-яких звань і нагород в Україні.

Останні новини про: Верховна Рада

Рада ухвалила проєкт держбюджету на 2025 рік у першому читанні
У Раді зареєстрували оновлений проєкт про декриміналізацію порно, — Железняк
Рада ухвалила держбюджет-2025: рекордні витрати на оборону та соціальну сферу
Реклама

Читайте також:

новини

Досі немає договору: У мерії Миколаєва кажуть, що ще узгоджують «моменти, аспекти та порядки» щодо відбудови гімназії Аркаса

Юлія Бойченко
новини

Суд Миколаєва вдруге переносить розгляд апеляції у справі спортсменки Ладиги: спочатку не зʼявився адвокат, а тепер — її госпіталізували

Аліса Мелік-Адамян
новини

Кім дав відверте інтервʼю, як домовлялися з росіянами про трубу і воду

Аліса Мелік-Адамян
новини

В Південноукраїнську вибухнув газовий балон: є потерпілий

Олена Козубовська
новини

Не три, а тисяча днів стійкості: у Миколаєві відкрили виставку, присвячену війні Росії проти України

Володимир Коваль

Останні новини про: Верховна Рада

Рада ухвалила держбюджет-2025: рекордні витрати на оборону та соціальну сферу
У Раді зареєстрували оновлений проєкт про декриміналізацію порно, — Железняк
Рада ухвалила проєкт держбюджету на 2025 рік у першому читанні

Суд Миколаєва вдруге переносить розгляд апеляції у справі спортсменки Ладиги: спочатку не зʼявився адвокат, а тепер — її госпіталізували

ЄІБ виділив €7,8 млн на відновлення водопостачання у Миколаєві

3 години тому

Посольство США попередило про можливу «значну повітряну атаку» по Україні

Головне сьогодні