Зміни в графіку відключень: на Миколаївщині без світла одночасно будуть дві черги

На Миколаївщині знову змінили графіки відключення світла. Фото з відкритих джерел

На Миколаївщині знову змінили графіки відключення світла. Укренерго дало вказівку про знеструмлення одночасно двох черг.

Про це повідомили у «Миколаївобленерго».

З 13:30 до 19:00 відключатимуть по дві черги у такому графіку:

1 черга: 16:00 - 18:00

2 черга: 16:00 - 18:00

3 черга: 14:00 - 16:00

4 черга: 14:00 - 16:00 та 20:00 - 22:00

5 черга: 12:00 - 14:00 та 18:00 - 19:00

6 черга: 13:30 - 14:00 та 18:00 - 20:00

Нагадаємо, що сьогодні мали знеструмлювати одночасно тільки одну чергу.