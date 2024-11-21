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Зміни в графіку відключень: на Миколаївщині без світла одночасно будуть дві черги

На Миколаївщині знову змінили графіки відключення світла. Фото з відкритих джерелНа Миколаївщині знову змінили графіки відключення світла. Фото з відкритих джерел

На Миколаївщині знову змінили графіки відключення світла. Укренерго дало вказівку про знеструмлення одночасно двох черг.

Про це повідомили у «Миколаївобленерго».

З 13:30 до 19:00 відключатимуть по дві черги у такому графіку:

  • 1 черга:  16:00 - 18:00           
  • 2 черга:  16:00 - 18:00
  • 3 черга:  14:00 - 16:00                         
  • 4 черга:  14:00 - 16:00 та 20:00 - 22:00                          
  • 5 черга:  12:00 - 14:00 та 18:00 - 19:00             
  • 6 черга:  13:30 - 14:00 та 18:00 - 20:00

Нагадаємо, що сьогодні мали знеструмлювати одночасно тільки одну чергу.

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