Зміни в графіку відключень: на Миколаївщині без світла одночасно будуть дві черги
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- Альона Коханчук
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14:27, 21 листопада, 2024
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На Миколаївщині знову змінили графіки відключення світла. Укренерго дало вказівку про знеструмлення одночасно двох черг.
Про це повідомили у «Миколаївобленерго».
З 13:30 до 19:00 відключатимуть по дві черги у такому графіку:
- 1 черга: 16:00 - 18:00
- 2 черга: 16:00 - 18:00
- 3 черга: 14:00 - 16:00
- 4 черга: 14:00 - 16:00 та 20:00 - 22:00
- 5 черга: 12:00 - 14:00 та 18:00 - 19:00
- 6 черга: 13:30 - 14:00 та 18:00 - 20:00
Нагадаємо, що сьогодні мали знеструмлювати одночасно тільки одну чергу.
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