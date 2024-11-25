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Солдати КНДР на Курщині маскуються під «бурятів», — начальник Генштабу ЗСУ

Солдати з КНДР. Фото: press-centr.comСолдати з КНДР. Фото: press-centr.com

Начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич, підтвердив факт бойових зіткнень між українськими військовими та північнокорейськими солдатами у Курській області.

Про це він повідомив в ефірі «ТСН.Тиждень».

— Уже понад 11 тисяч корейських солдат розташовані на території Курської області, і вже відмічалися зіткнення їх з нашими військовослужбовцями на полі бою. Українською стороною будуть представлені ці випадки, — сказав Анатолій Баргилевич.

За його словами, солдати Кім Чен Іна входять до складу загальновійськових підрозділів, маскуючись під представників корінних народів Далекого Сходу, зокрема бурятів.

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— Вони з відповідними документами, легалізовані, підготовлені Мулянським навчальним центром, спеціалістами Рязанського повітряно-десантного училища для того, щоб вести операції в європейській частині, — додав Анатолій Баргилевич

Раніше президент Росії Володимир Путін прокоментував присутність на російській території солдатів із Північної Кореї для ймовірної участі у війні проти України.

Також на території України було виявлено уламки ракет, які належать Північній Кореї.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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