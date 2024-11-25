Солдати КНДР на Курщині маскуються під «бурятів», — начальник Генштабу ЗСУ
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- Володимир Коваль
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6:30, 25 листопада, 2024
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Начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич, підтвердив факт бойових зіткнень між українськими військовими та північнокорейськими солдатами у Курській області.
Про це він повідомив в ефірі «ТСН.Тиждень».
— Уже понад 11 тисяч корейських солдат розташовані на території Курської області, і вже відмічалися зіткнення їх з нашими військовослужбовцями на полі бою. Українською стороною будуть представлені ці випадки, — сказав Анатолій Баргилевич.
За його словами, солдати Кім Чен Іна входять до складу загальновійськових підрозділів, маскуючись під представників корінних народів Далекого Сходу, зокрема бурятів.
— Вони з відповідними документами, легалізовані, підготовлені Мулянським навчальним центром, спеціалістами Рязанського повітряно-десантного училища для того, щоб вести операції в європейській частині, — додав Анатолій Баргилевич.
Раніше президент Росії Володимир Путін прокоментував присутність на російській території солдатів із Північної Кореї для ймовірної участі у війні проти України.
Також на території України було виявлено уламки ракет, які належать Північній Кореї.
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