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В енергосистемі дефіцит: протягом для можуть змінити обсяги відключень світла

В енергосистемі України дефіцит генерації. Фото з відкритих джерелВ енергосистемі України дефіцит генерації. Фото з відкритих джерел

В енергосистемі України дефіцит генерації, тому у понеділок можливі зміни у графіках відключень світла.

Про це повідомляє «Укренерго».

Наразі енергосистема країни продовжує відновлюватись після десяти масованих атак з боку Росії. Наразі залишається значний дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти.

«Ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тому можливі зміни в заходах обмеження електропостачання»,  — зазначено у повідомленні.

Енергетики нагадують, що у понеділок, 25 листопада, в період з 14:00 до 20:00 у всіх регіонах діятимуть графіки погодинних відключень. Актуальний графік можна знайти на сайті або офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго).

Нагадаємо, що внаслідок нічної російської атаки на енергетичну інфраструктуру Миколаївщини 25 листопада, є відключення світла. Енергетики вже заживили більшу частину споживачів, але відновлювальні роботи продовжуються.

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