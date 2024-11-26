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Встановив в квартирі вибухівку та викликав туди поліцейських: мешканця Київщини підозрюють у роботі на РФ

Мешканця Київщини підозрюють у теракті та роботі на РФ, фото: СБУМешканця Київщини підозрюють у теракті та роботі на РФ, фото: СБУ

Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в установці вибухової «розтяжки» у київській квартирі, куди потім викликали поліцейських. Йому загрожує 12 років тюрми.

Як повідомили в Службі безпеки України, 43-річний мешканць Київщини зробив це на замовлення російських спецслужб.

Затриманий був уже не раз засуджений за розбій, крадіжки та втечу з в’язниці. Цього разу йому запропонували заробити гроші за виконання певних замовлень, зазначили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, тестовим завданням для чоловіка був підпал шафи «Укрзалізниці» на Київщині, яке він виконав і надіслав відео своєму замовнику. Після цього він мав установити в орендованій квартирі вибуховий пристрій, за що йому обіцяли дві тисячі доларів.

Мешканця Київщини підозрюють у теракті та роботі на РФ, фото: Офіс ГенпрокурораМешканця Київщини підозрюють у теракті та роботі на РФ, фото: Офіс Генпрокурора
Мешканця Київщини підозрюють у теракті та роботі на РФ, фото: Офіс ГенпрокурораМешканця Київщини підозрюють у теракті та роботі на РФ, фото: Офіс Генпрокурора
Мешканця Київщини підозрюють у теракті та роботі на РФ, фото: Офіс ГенпрокурораМешканця Київщини підозрюють у теракті та роботі на РФ, фото: Офіс Генпрокурора

Зазначається, що для виконання цього завдання в Києві на Печерську орендували квартиру на декілька днів. Чоловіку надали інструкції для виготовлення та встановлення саморобної вибухівки біля вхідних дверей квартири.

За словами правоохоронців, «розтяжка» з гранатою Ф-1 мала здетонувати, коли до квартири прийдуть поліцейські. Також у кімнаті облаштували камери, які мали зафіксувати вибух та його наслідки.

Після цього невідома жінка зателефонувала до поліції та повідомила про домашнє насильство щодо себе. Вона сказала, що двері будуть відчинені, тому правоохоронці відразу зможуть зайти.

Коли ж на виклик прибули двоє працівників поліції, у квартирі нікого не було, а відкриття дверей спричинило вибух. Але правоохоронці встигли вибігти з квартири.

Затриманому повідомили про підозру в теракті за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України. Він перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Мешканця Київщини підозрюють у теракті та роботі на РФ, фото: СБУМешканця Київщини підозрюють у теракті та роботі на РФ, фото: СБУ
Мешканця Київщини підозрюють у теракті та роботі на РФ, фото: Офіс ГенпрокурораМешканця Київщини підозрюють у теракті та роботі на РФ, фото: Офіс Генпрокурора

Слід зазначити, що в Україні фіксують хвилю диверсій проти силових структур, коли зловмисники застосовують вибухівку.

Також один з інцидентів стався в Дніпровському районі Києва, коли військовослужбовець підірвався. Біля автомобіля знаходився пакет, а на дереві була закріплена камера, яка вела трансляцію.

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