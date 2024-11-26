У Євгенівці на Миколаївщині відновили централізоване водопостачання, зруйноване за час окупації

У Снігурівській громаді на Миколаївщині встановили водонапірну башту. Фото: Південна стратегія розвитку

У Снігурівській громаді на Миколаївщині встановили водонапірну башту та відновили централізоване водопостачання для 700 мешканців села Євгенівка.

Про це повідомили в організації «Південна стратегія розвитку» (Southern Development Strategy).

Було встановлено нову водонапірну башту об'ємом 15 кубометрів та висотою 15 метрів.

Зазначається, що у 2022 році село Євгенівка було під окупацією і постійними обстрілами, оскільки знаходилося на лінії бойових дій. В результаті водопостачальна мережа була майже повністю зруйнована: насосну систему знищено, водонапірну башту пошкоджено, а обладнання стало непридатним для використання через відсутність належного обслуговування.

У Снігурівській громаді на Миколаївщині встановили водонапірну башту. Фото: Південна стратегія розвитку У Снігурівській громаді на Миколаївщині встановили водонапірну башту. Фото: Південна стратегія розвитку

Крім того, у Снігурівській громаді ситуацію з водопостачанням ускладнили підтоплення та зміна рівня підземних вод. Люди фактично були позбавлені доступу до питної і технічної води.

Тому зараз для відновлення водопостачання встановили нову водонапірну башту об'ємом 15 кубометрів та висотою 15 метрів.

Місцевий слюсар Микола зазначив, що після відновлення башти вода у мережі подається щодня, без графіків.

«Раніше нам часто доводилося перекривати воду по три рази на день. Зараз, завдяки двом насосам, води стало більше, і її подача щоденна, як до війни, — сказав він.

Ініціативу підтримали Гуманітарний фонд для України та Управління ООН з координації гуманітарних справ.

У Снігурівській громаді на Миколаївщині встановили водонапірну башту. Фото: Південна стратегія розвитку

Нагадаємо, що у січні 2024 року у селі Лимани Миколаївської області встановили нову водонапірну вежу на заміну тій, що була пошкоджена внаслідок російських обстрілів. Нова забезпечуватиме водою 250 домівок.