ППО збила 36 російських дронів, ще 5 — полетіли назад

Робота ППО, фото для ілюстрації

У ніч проти 27 листопада російські війська атакували Україну 89 ударними дронами Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Знищити вдалося 36 цілей.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Російські війська запускали дрони з напрямків Орла, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська, що в РФ. Напад росіян відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.

Зазначається, що українська протиповітряна оборона змогла збити 36 ударних дронів у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях.

Ще 48 безпілотників були локаційно втрачені через дію РЕБ та ще пʼять полетіли у напрямку Росії, Білорусі та тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, що у ніч на 26 листопада російські війська атакували Україну рекордною кількістю дронів — 188, серед яких були ударні безпілотники типу Shahed.

Зазначимо, що за офіційними даними Повітряних сил така кількість за добу була запущена вперше. Водночас у Генштабі зазначили, що протягом жовтня 2024 року Росія запустила по Україні 2072 безпілотників-камікадзе. Це найбільша кількість запущених таких дронів за місяць з початку конфлікту.