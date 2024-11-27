  • середа

    27 листопада, 2024

  • 0.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 27 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 0.2° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

ППО збила 36 російських дронів, ще 5 — полетіли назад

Робота ППО, фото для ілюстраціїРобота ППО, фото для ілюстрації

У ніч проти 27 листопада російські війська атакували Україну 89 ударними дронами Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Знищити вдалося 36 цілей.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Російські війська запускали дрони з напрямків Орла, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська, що в РФ. Напад росіян відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони.

Зазначається, що українська протиповітряна оборона змогла збити 36 ударних дронів у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях.

Ще 48 безпілотників були локаційно втрачені через дію РЕБ та ще пʼять полетіли у напрямку Росії, Білорусі та тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, що у ніч на 26 листопада російські війська атакували Україну рекордною кількістю дронів — 188, серед яких були ударні безпілотники типу Shahed.

Зазначимо, що за офіційними даними Повітряних сил така кількість за добу була запущена вперше. Водночас у Генштабі зазначили, що протягом жовтня 2024 року Росія запустила по Україні 2072 безпілотників-камікадзе. Це найбільша кількість запущених таких дронів за місяць з початку конфлікту.

Реклама

Читайте також:

новини

Більшість миколаївських школярів не хочуть харчуватись за меню Клопотенка, — депутат Січко

Аліна Квітко
новини

Бюджет Миколаєва за рахунок держсубвенцій планують збільшити на ₴9,9 млн

Аліна Квітко
новини

Пішов вже третій тиждень: жителі дому в центрі Миколаєва скаржаться на відсутність тепла

Володимир Коваль
новини

З ₴7 мільярдів на новий водогін для Миколаєва поки що є лише ₴990 тисяч: їх дала міська рада

Юлія Бойченко
новини

Офлайн-навчання в Миколаївському морському ліцеї можуть відновити з початку 2025 року

Аліна Квітко

Росіяни шість разів атакували дронами Миколаївську область: пошкоджено автомобіль

Низка вулиць Миколаєва сьогодні буде без світла через ремонтні роботи: адреси

Для створення центру протезування в Миколаєві планують придбати будівлю за мільйон гривень