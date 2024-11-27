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За час війни у запас звільнили 41 генерала за станом здоров’я , — ЗМІ

З військової служби у запас звільнили 41 особу вищого офіцерського складу. Фото:depositphotoЗ військової служби у запас звільнили 41 особу вищого офіцерського складу. Фото:depositphoto

Від початку повномасштабної війни за станом здоров’я з військової служби у запас звільнили 41 особу вищого офіцерського складу.

Такі дані надали у Головному управлінні комунікацій Збройних сил у відповідь на запит «Радіо Свобода».

Зазначається, що за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, в період з 24.02.2022 по 01.08.2024 з військової служби у запас за станом здоров’я звільнено 41 особу вищого офіцерського складу. Також за цей період одного військового вищого офіцерського складу було прийнято на військову службу.

Видання вказує, що до вищого офіцерського складу зазвичай входять офіцери, які займають стратегічні командні посади або мають найвищі військові звання, зокрема, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник.

«Запит «Радіо Свобода» стосувався того, скільки генералів списалися в запас за час повномасштабного вторгнення за висновками військово-лікарських комісій», — говориться у повідомленні.

Нагадаємо, що 8 листопада генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко повідомив про звільнення зі служби. Свій допис Дмитро Марченко проілюстрував світлиною в лікарняному ліжку.

У квітні 2024 року стало відомо, що командувач військ Оперативного командування «Південь» генерал-майор Андрій Ковальчук повідомив про відставку з посади й перехід у сферу навчання військовослужбовців.

У травні 2024 року президент України Володимир Зеленський звільнив ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з військової служби у відставку. Підставою для звільнення Залужного з військової служби у відставку є стан здоров’я.

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