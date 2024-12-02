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За минулий тиждень на Миколаївщині народилось 69 малюків

У Миколаївській області народилося 69 немовлят. Фото: пресслужба МОЗ України

За минулий тиждень, з 25 листопада по 1 грудня, у пологових будинках Миколаївської області народилося 69 дітей, серед яких одна двійня.

За інформацією пресслужби управління охорони здоров'я Миколаївської ОВА, серед новонароджених: 29 дівчаток та 40 хлопчиків.

Найменша вага немовлят, які з’явилися на світ у КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня», склала 1340 грамів.

Як повідомила пресслужба Миколаївської міської ради, в обласному центрі з 22 по 28 листопада народилось 43 маленьких містян. На світ з'явилося 19 дівчаток та 24 хлопчики.

Раніше повідомлялось, що з 18 по 24 листопада у пологових відділеннях Миколаївської області з’явилося на світ 86 немовлят, серед яких дві двійні.

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