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Ексміністр енергетики Плачков: «Росіяни прагнуть до тотального блекауту – ми повинні готуватися до тижневих відключень»

«Відключення можуть тривати тиждень»: ексміністр енергетики Іван Плачков про загрозу енергосистемі України. Фото: пресслужба Івана Плачкова«Відключення можуть тривати тиждень»: ексміністр енергетики Іван Плачков про загрозу енергосистемі України. Фото: пресслужба Івана Плачкова

Ексміністр енергетики Іван Плачков заявив, що останні російські удари по критичній інфраструктурі України значно погіршили ситуацію в енергетичному секторі. Тому нинішні перебої з електропостачанням можуть тривати набагато довше, і українці повинні бути готові до довготривалих відключень, які можуть тривати не дні, а тижні.

Про це він заявив під час ефіру на телеканалі Еспресо.

Він зазначив, що понад половина енергетичної інфраструктури країни пошкоджена, включаючи електростанції, підстанції та об’єкти, які дозволяли імпортувати електроенергію з Європи.

— Ми знаємо, що ми без Запорізької та Каховської атомної станції, а енергетика отримала більше 200 масованих ударів ракет і дронами. Вони пошкодили більше половини енергетичної інфраструктури країни. Це й атомні, й вугільні станції, підстанції.  На жаль, енергетика балансувалась до останнього часу на межі за рахунок імпорту електроенергії з Європи. І сьогодні енергетика не балансується, а енергетики вимушені робити відключення достатньо довготривалі. Це стосується багатьох регіонів — від Києва до південних та західних областей,— пояснив експерт.

Він зазначив, що ворог прагне спричинити повний блекаут на тиждень або більше, аби дестабілізувати ситуацію в країні та створити паніку серед населення. 

— Енергосистема вона не розвалена, те що намагаються росіяни зробити — це створити тотальний блекаут на тиждень або два, коли повністю всі споживачі вимикаються і електростанції вимикаються. Це соціальне питання, це і економіка, це і психологічний настрій людей, — зазначив Іван Плачков. 

Іван Плачков закликав владу посилити захист енергетичних об’єктів за допомогою протиповітряної оборони, а також облаштувати «Пункти незламності», де люди могли б отримати тепло, воду, їжу та ліки.

— Ми повинні бути готові до того, що відключення можуть тривати навіть тиждень. Для цього потрібно створювати пункти незламності, обладнані дизель-генераторами, опаленням, продуктами і ліками, — сказав енергетик.

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Він також порадив жителям великих міст заздалегідь домовитися з родичами або знайомими у селах чи невеликих містах для можливого тимчасового переїзду на випадок тривалих відключень електроенергії.

Ще в липні 2024 року ексміністр енергетики Плачков дав поради, як пережити складну зиму без світла та тепла. Він наголошував, що напередодні зими Україна стикається з безпрецедентними викликами в енергетичній сфері. В умовах війни, коли російські удари завдають значної шкоди енергетичній інфраструктурі, підготовка до опалювального сезону стає критично важливим завданням.

Нагадаємо, що 29 листопада Миколаїв і 70% області понад 30 годин залишалися без електропостачання через наслідки масованого ракетного обстрілу, що стався в ніч на 28 листопада.

Світло у місті зникло близько 5:40 ранку 28 листопада. Попри спроби відновити постачання, електрика з’являлася лише короткочасно ввечері, після чого знову зникала.

Після 37 годин відсутності світла близько 18:00 29 листопада у Миколаєві поступово відновилось електропостачання.

У суботу, 30 листопада, голова обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що у Миколаївській області планується впровадження більш зручних графіків відключення електроенергії. 

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