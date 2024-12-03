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У Вознесенську зловили грабіжника, який вихопив у перехожої телефон та втік

У центрі Вознесенська, що на Миколаївщині, хлопець вихопив у неповнолітньої місцевої мешканки телефон та втік. Його затримали впродовж декількох годин та оголосили про підозру.

За вчинення грабежу в умовах воєнного стану йому загрожує до десяти років увʼязнення, повідомили у Нацполіції Миколаївської області.

Зазначається, що вдень 2 грудня до поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що невідомий відібрав у її доньки мобільний телефон, коли вона розмовляла по ньому, після чого втік.

Правоохоронці відшукали його та затримали його на одній із вулиць міста. Грабіжником виявився 18-річний вознесенець.

Мобільний телефон поліцейські вилучили та після проведення відповідних експертиз повернуть власниці.

Наразі слідчі повідомили хлопцю про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України «Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану».

У Вознесенську затримали грабіжника, який вкрав телефон, фото: Миколаївська прокуратураУ Вознесенську затримали грабіжника, який вкрав телефон, фото: Миколаївська прокуратура
У Вознесенську затримали грабіжника, який вкрав телефон, фото: Миколаївська прокуратураУ Вознесенську затримали грабіжника, який вкрав телефон, фото: Миколаївська прокуратура

Нагадаємо, що у Харкові чоловік на вулиці зірвав із жінки золоту прикрасу та намагався втекти, однак його затримав небайдужий перехожий. Грабіжник визнав вину лише частково, бо «не довів злочин до кінця». Його засудили на 9 років тюрми.

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