Рада підтримала законопроєкти щодо створення суду присяжних в Україні

Рада ухвалила законопроєкти щодо запровадження суду присяжних в Україні. Фото: chytomo.com

У четвер, 5 грудня, Верховна Рада проголосувала за основу законопроєкти №3843 і №3844 про створення суду присяжних в Україні.

Як повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк, закон №3843 «Про суд присяжних» підтримали 232 нардепи. Законодавчу ініціативу №3844 «Про судоустрій і статус суддів» підтримали 237 парламентарів.

Законопроєкт №3843 пропонує закріпити в окремому законі, що суд присяжних — це спосіб, як громадяни можуть безпосередньо брати участь у правосудді, відповідно до Конституції України. Такий суд розглядатиме кримінальні справи на першому етапі судового процесу. Також у документі прописані вимоги до присяжного, його права й обов’язки тощо.

Зазначається, що у Конституції України передбачена можливість участі народу у здійсненні правосуддя через присяжних, однак принцип їхньої роботи досі спирається на радянську практику. Громадяни-присяжні працюють разом із професійними суддями, що обмежує їх незалежність у прийнятті рішень.

Нагадаємо, що у серпні депутати Миколаївської обласної ради затвердили список присяжних Снігурівського районного суду.