  • четвер

    5 грудня, 2024

  • 1.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 5 грудня , 2024 четвер

  • Миколаїв • 1.6° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Рада підтримала законопроєкти щодо створення суду присяжних в Україні

Рада ухвалила законопроєкти щодо запровадження суду присяжних в Україні. Фото: chytomo.comРада ухвалила законопроєкти щодо запровадження суду присяжних в Україні. Фото: chytomo.com

У четвер, 5 грудня, Верховна Рада  проголосувала за основу законопроєкти №3843 і №3844 про створення суду присяжних в Україні.

Як повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк, закон №3843 «Про суд присяжних» підтримали 232 нардепи. Законодавчу ініціативу №3844 «Про судоустрій і статус суддів» підтримали 237 парламентарів.

Законопроєкт №3843 пропонує закріпити в окремому законі, що суд присяжних — це спосіб, як громадяни можуть безпосередньо брати участь у правосудді, відповідно до Конституції України. Такий суд розглядатиме кримінальні справи на першому етапі судового процесу. Також у документі прописані вимоги до присяжного, його права й обов’язки тощо.

Зазначається, що у Конституції України передбачена можливість участі народу у здійсненні правосуддя через присяжних, однак принцип їхньої роботи досі спирається на радянську практику. Громадяни-присяжні працюють разом із професійними суддями, що обмежує їх незалежність у прийнятті рішень. 

Нагадаємо, що у серпні депутати Миколаївської обласної ради затвердили список присяжних Снігурівського районного суду. 

Останні новини про: Суд

Без права на заставу: у Миколаєві взяли під варту підозрюваного у коригуванні ударів по місту
Суд у Миколаєві позбавив батьківських прав двох жінок, які не виховували своїх дітей
Cуд заборонив діяльність ще двох проросійських партій в Україні
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві відзначили День місцевого самоврядування

Олена Козубовська
новини

Відбудова ліцею №60 у Миколаєві: наразі виконано 15% робіт

Юлія Бойченко
новини

Закон про покарання журналістів за публікацію даних з реєстрів: хто з миколаївських нардепів його підтримав

Аліса Мелік-Адамян
новини

Понад 400 військових на Миколаївщині повернулись до армії після СЗЧ

Світлана Іванченко
новини

«Потрібно слідкувати, щоб їх повернули на наші об’єкти», — нардеп Пасічний про кошти на укриття, які Миколаївщина не витратила у 2024 році

Юлія Бойченко

Останні новини про: Суд

Cуд заборонив діяльність ще двох проросійських партій в Україні
Суд у Миколаєві позбавив батьківських прав двох жінок, які не виховували своїх дітей
Без права на заставу: у Миколаєві взяли під варту підозрюваного у коригуванні ударів по місту

Викраденого мера Херсона Колихаєва бачили у таємній в’язниці ФСБ в Сімферополі

Відбудова ліцею №60 у Миколаєві: наразі виконано 15% робіт

28 хвилин тому

За рік у Миколаївській області дерусифікували більше тисячі топонімів та знесли 9 памʼятників, — Інститут нацпамʼяті

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні