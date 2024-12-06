З готельно-ресторанного бізнесу в ЗСУ: дівчина з Миколаєва розповіла, чому вирішила піти у військо

24-річна Анастасія з Миколаєва, яка раніше працювала менеджером у готельно-ресторанному бізнесі, вирішила кардинально змінити своє життя та приєднатися до лав Збройних Сил України.

Інтерв'ю з майбутньою військовою опублікували на сторінці Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За словами Анастасії, вона не з родини військових і жодного досвіду в цій сфері не мала. Але після початку повномасштабної війни її оточення значно змінилося — переважна більшість друзів стали військовими, і це поступово вплинуло на її рішення.

— Друзі пропонували довго, протягом року. Потім я сказала: ну добре, давайте спробуємо. Ми всі були в шоці, але я мала до цього сама дійти, — поділилася вона.

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Дівчина розповіла, що її батьки, підприємці, які не мають жодного відношення до військової справи, але сприйняли новину спокійно.

— Вони казали, що думали, це станеться набагато раніше. Для них це не було несподіванкою, — Розповіла Анастасія.

Щоб ухвалити остаточне рішення, Анастасія разом із друзями ретельно обговорила можливі посади, перспективи служби та навчання. Оформлення документів зайняло місяць, і після цього Анастасія розпочала навчання.

— У мене взагалі не було досвіду. Ми розкидали, як це буде: які посади, як проходитиме навчання. Розпланували на рік вперед і вирішили: все добре, будемо робити. Усі були здивовані: 24 роки, дівчина, і на таку посаду, — згадує дівчина.

На питання, чи не страшно було йти на військову службу Анастасія відповідає, що бути в оточенні військових змінює людину навіть тоді, коли вона не служить. Тому вона була морально готова до такого кроку.

— Оточення військових все одно підточує тебе під сучасне життя, — пояснила вона.

Своїм прикладом дівчина хоче показати, що навіть без військового досвіду можна стати частиною Збройних Сил України, зробивши свідомий вибір і долучившись до захисту країни. Анастасія також дала пораду тим, хто ще не визначився зі своїм місцем у ЗСУ.

— Шукайте своє місце. Не обов’язково йти штурмувати посадки чи вбивати когось. Потрібно вивчити це питання і знайти те, де вам буде комфортніше, безпечніше, де ви почуватиметеся впевненіше. І тоді все вийде, — сказала дівчина.

Нагадаємо, раніше військовий з Миколаївщини розповів про участь в обороні Вознесенська: «Метрів 70 від мене стоїть танк, дуло прямо в мене».