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Миколаївська станція переливання крові 7 і 8 грудня працюватиме тільки на видачу компонентів крові

Донор крові. Архівне фото: «МикВісті»Донор крові. Архівне фото: «МикВісті»

Миколаївська обласна станція переливання крові у вихідні дні, 7 та 8 грудня, не буде проводити забір крові, а працюватиме лише на видачу компонентів крові.

Відповідний пост опублікували на сайті станції.

«У вихідні дні забір крові проводитися не буде, станція переливання крові буде працювати тільки на видачу компонентів крові!», — йдеться у повідомленні.

У станції додали, що бажаючих здати кров чекають у понеділок, 9 листопада, за адресою: провулок Радіо, 2, з 8:00 до 14:00.

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