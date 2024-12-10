За два тижні українці задекларували 618 одиниць зброї

За два тижні українці задекларували 618 одиниць вогнепальної зброї. Фото: lexinform

За два тижні українці задекларували 618 одиниць вогнепальної зброї та 42 тисячі 514 боєприпасів.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Зазначається, що за час старту декларування українці до поліції здали 49 одиниць зброї та 9845 боєприпасів.

«Надайте зброю та пакет необхідних документів (письмова заява; паспорт; ідентифікаційний код; витяг про місце проживання/реєстрації; фотокартка 3,5х4,5) до найближчого підрозділу НПУ, після чого дочекайтеся ухвалення відповідного рішення», — нагадали у поліції.

Раніше повідомлялося, що п’ятьох мешканців Миколаївщини підозрюють у продажі наркотиків, зброї та боєприпасів як у регіоні, так і у відправці товару по Україні за допомогою пошти. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.