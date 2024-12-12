  • четвер

    12 грудня, 2024

  • 1.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 12 грудня , 2024 четвер

  • Миколаїв • 1.6° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївська станція переливання крові запрошує донорів усіх груп

Донор крові. Архівне фото: «МикВісті»Донор крові. Архівне фото: «МикВісті»

У четвер, 12 грудня, Миколаївська обласна станція переливання крові запрошує донорів усіх груп.

Відповідний пост опублікували на сайті станції.

Усі бажаючі допомогти, мають прийти за адресою: провулок Радіо, 2, з 8:00 до 14:00.

Телефон реєстратури: 0512-709-452. 

З собою необхідно мати паспорт.

Як підготуватися до донації можна дізнатись за посиланням.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.

Читайте також статтю «МикВісті» «Брак донорської крові, допомога та забезпечення: Як працює миколаївська станція переливання в умовах війни».

Останні новини про: Донорство

Миколаївська станція переливання крові потребує донорів усіх груп
Миколаївська станція переливання крові 7 і 8 грудня працюватиме тільки на видачу компонентів крові
Миколаївська станція переливання крові потребує донорів
Реклама

Читайте також:

новини

Депутати Миколаївської облради обговорили проблему з харчуванням дітей в Антонівському ліцеї

Аліса Мелік-Адамян
новини

Виконком погодив дію програми «Теплий Миколаїв» на 2025 рік — на її реалізацію потрібно ₴67,3 млн

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві виділять ₴1,5 млн на компенсацію вартості генераторів для ОСББ

Олена Козубовська
новини

У Миколаєві з 2025 року підвищать вартість харчування у дитсадках та школах на 15-35%

Аліна Квітко
новини

«Ви — як вогні, що запалюють волонтерський рух», — Сєнкевич відзначив грамотами миколаївських волонтерів

Володимир Коваль

Останні новини про: Донорство

Миколаївська станція переливання крові потребує донорів
Миколаївська станція переливання крові 7 і 8 грудня працюватиме тільки на видачу компонентів крові
Миколаївська станція переливання крові потребує донорів усіх груп

Графік відключень світла у Миколаєві та області 12 грудня

Цьогоріч Миколаївщина отримала ₴176 млн з держбюджету на житло для ветеранів

Боксер з Миколаєва Набієв виборов бронзу на чемпіонаті Азії

8 годин тому

Виконком погодив дію програми «Теплий Миколаїв» на 2025 рік — на її реалізацію потрібно ₴67,3 млн

Головне сьогодні