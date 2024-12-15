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Протягом тижня Росія випустила по Україні майже 630 керованих авіабомб, — Зеленський

Керовані авіабомби. Фото: espreso.tvКеровані авіабомби. Фото: espreso.tv

За тиждень Росія атакувала Україну майже 630 керованими авіаційними бомбами.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Також за словами президента, протягом тижня Росія застосувала проти України майже близько 550 ударних дронів та понад 100 ракет різних типів.

Володимир Зеленський подякував українським військовим, які захищають Україну та партнерам, котрі розуміють потребу в посиленні ППО для збереження життів українців.

«Зараз світ має бути єдиним і сильним як ніколи. Тільки силою ми разом можемо змусити Росію та її союзників відмовитися від терору й досягти справедливого миру», — зазначив він.

Нагадаємо, що у неділю зранку, 15 грудня, Миколаїв атакували російські безпілотники. Поранені двоє працівників на об'єкті інфраструктури.

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