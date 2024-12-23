У Миколаєві понад 60 будинків до вечора без опалення: комунальники ремонтують мережі

Опалення вимкнули у будинках Миколаєва. Архівне фото "МикВісті"

У понеділок, 23 грудня, у Миколаєві більше 60 будинків до вечора залишились без тепла.

Про це повідомили у «Миколаївській ТЕЦ».

Комунальники повідомили, що вони продовжують усувати наслідки блекауту. Через відключення світла були різкі перепади тиску, що стало причиною пошкоджень систем теплопостачання.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт, тимчасово опалення вимкнули з 24:00 22 грудня до 20:00 23 грудня за наступними адресами:

вулиця Садова: 9, 11, 13, 15, 16, 29а, 31а, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 46/6, 48, 50;

вулиця Севастопольська: 41, 43, 43/1, 47, 47а, 61, 61а, 65, 66, 68;

вулиця Ігоря Бедзая (Чкалова): 58, 60, 62, 78, 82, 82а, 84, 85, 86, 97, 99, 99а;

проспект Центральний: 97, 135, 137, 139, 141, 141а, 141б, 147;

вулиця Ковальська (Кузнецька): 58б, 58а, 58;

вулиця 2-а Слобідська: 71, 73, 75;

вулиця Погранична: 43, 43а, 47, 47а, 78, 78а, 78б, 78г, 78в, 80, 80а, 82, 69, 69а;

вулиця 1-а Слобідська: 43.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві через відключення світла в системі опалення сталися гідравлічні удари, які спричинили пошкодження труб. Фахівці мали замінити 60 метрів мереж.