У Миколаєві через відключення світла в системі опалення та гідравлічні удари зафіксували пошкодження мережі. Архівне фото "МикВісті"

У Миколаєві через відключення світла в системі опалення сталися гідравлічні удари, які спричинили пошкодження труб. Фахівці мають замінити 60 метрів мереж.

Як повідомили у Миколаївській ТЕЦ, по місту тиск в системі опалення знизився. Вказується, що пошкодження на мережах сталися через стрибок тиску у системі.

«Через блекаут, що спричинив гідравлічні удари, у системі теплопостачання зафіксовано кілька дефектів», — йдеться у повідомленні.

Наразі по місту у системі знизився тиск та уповільнилась циркуляція теплоносія. Вказуються, що працівники ТЕЦ вже почали ремонт на головній магістралі по вулиці Лоренца Юстуса (Сидорчука).

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«Під заміну припадає ділянка трубопроводу протяжністю 60 метрів та діаметром 700 міліметрів. Ремонтні роботи ускладнюються через наявність поруч газопроводу, що вимагає додаткових заходів безпеки», — йдеться у повідомленні.

У Миколаївській ТЕЦ додають, що роботи триватимуть два дні орієнтовно до 23:00 19 грудня.

Опалювальний сезон-2024/25 у Миколаєві

Опалювальний сезон у Миколаєві стартує з 1 листопада. Відповідне рішення прийняв виконком міськради.

Ще під час конференції з відновлення України в Берліні у червні 2024 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доповів голові правління НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишову, як місто готується до старту опалювального сезону.

Сам Олексій Чернишов у коментарі «МикВісті» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону.

Пізніше Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що при старті опалювального сезону в 2024 році Миколаївська ТЕЦ врахує всі минулорічні помилки.

До цього повідомлялось, що у Миколаєві не встигнуть збудувати нову тепломережу по вулиці Пограничній до початку опалювального сезону 2024-2025 через відсутність коштів. Хоча директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко запевнив, що працівники встигнуть завершити ці ремонтні роботи.

Водночас нова тарифна політика «Миколаївоблтеплоенерго» передбачатиме введення постійної абонентської плати протягом всього року, а під час опалювального сезону населенню необхідно буде додатково сплатити подачу теплоносія у помешкання.

Станом на 2 вересня об'єкти інфраструктури Миколаївщини були підготовлені до нового опалювального сезону на 78%.

А на підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго» наголосили на критично низькому рівні підготовки мереж житлових будинків керуючими компаніями. Лише 8% будинків, теплопостачальником яких отримали акти готовності систем.

Також нагадаємо, що у пʼятницю, 29 листопада, під час блекауту більше 92% мешканців Миколаєва були забезпечені постійним опаленням. Проблеми з опаленням були пов’язані з логістичними труднощами та потребою раціонального використання ресурсів.