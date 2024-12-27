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Миколаївщина має отримати 100 зарядних станцій для соціальних служб

Миколаївщина отримала партію зарядних станцій. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївщина отримала партію зарядних станцій. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївщина отримала партію зарядних станцій, які  надійшли як гуманітарна підтримка соціальним службам регіону.

Про це повідомили у Миколаївській обласній державній адміністрації.

Першу партію з 50 портативних зарядних станцій EcoFlow передали службі у справах дітей ОВА, управлінню соцзахисту населення Миколаївської РВА, Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, територіальному центру соціального обслуговування та соціальних послуг і обласному центру соціальних служб.

Ще 50 зарядних станцій в рамках гуманітарної підтримки від ЮНІСЕФ має надійти наступного тижня. Їх направлять на потреби громад.

«Зарядні станції для альтернативного живлення сприятимуть безперебійній роботі установ, які відіграють ключову роль у наданні допомоги родинам у найскладніших умовах. Передача зарядних станцій працівникам — це не лише підтримка робочого процесу, а й допомога тисячам людей», — зазначив Керівник програм ЮНІСЕФ Володимир Цололо.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій. 

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