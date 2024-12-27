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На Миколаївщині реорганізували державні податкові інспекції

На Миколаївщині реорганізували 22 державних податкових інспекцій. Фото: pixabayНа Миколаївщині реорганізували 22 державних податкових інспекцій. Фото: pixabay

На Миколаївщині реорганізували 22 державних податкових інспекцій та закрили два центри обслуговування платників.

У Державній податковій інспекції Миколаївської області вказують, що рішення ухвалено через постанову Верховної Ради України від 17 липня 2020 року «Про утворення та ліквідацію районів».

Зазначається, що припинили свою діяльність центр обслуговування при Інгульській податковій інспекції у Миколаївській області та при Очаківській податковій інспекції.

Наразі функціонують 4 ДПІ, на базі яких працюють 6 сервісних центрів обслуговування платників з точками доступу для звернень платників податків, до яких можна звернутися з питань отримання адміністративних, консультаційних та інформаційних послуг, приймання звітності тощо.

Крім того, в області функціонує 1 пункт видачі електронних ключів, розташований у приміщенні Миколаївської ДПІ ГУ ДПС у Миколаївській області за адресою: Миколаїв, вулиця Марка Кропивницького, 24/2 (колишня вулиця Потьомкінська).

Раніше повідомлялося, що за 11 місяців 2024 року землевласники та орендарі Миколаївщини сплатили понад 896 мільйонів гривень плати за землю.

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