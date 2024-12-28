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У Києві на Алеї міст-героїв демонтували літери, якими викладені назви міст та зображення радянської медалі «Золота Зірка»

У Києві на Алеї міст-героїв демонтували літери, якими викладені назви міст та зображення радянської медалі «Золота Зірка». Фото: Національний музей історії України у Другій світовій війніУ Києві на Алеї міст-героїв демонтували літери, якими викладені назви міст та зображення радянської медалі «Золота Зірка». Фото: Національний музей історії України у Другій світовій війні

Вчора, 27 грудня, Музей війни у Києві демонтував літери, якими викладені назви міст та зображення радянської медалі «Золота Зірка» на Алеї міст-героїв.

Про це повідомляє пресслужба Національного музею історії України у Другій світовій війні.

«Фахівці Національного науково-дослідного реставраційного центру України провели дослідження, на основі якого сформували «Паспорт обстеження стану збереженості бронзових накладних елементів медалей «Золота Зірка» і текстових написів». Також обґрунтували необхідність їхнього демонтажу і проведення реставрації», — написано у повідомленні Національного музею.

У Києві на Алеї міст-героїв демонтували літери, якими викладені назви міст та зображення радянської медалі «Золота Зірка». Фото: Національний музей історії України у Другій світовій війніУ Києві на Алеї міст-героїв демонтували літери, якими викладені назви міст та зображення радянської медалі «Золота Зірка». Фото: Національний музей історії України у Другій світовій війні
У Києві на Алеї міст-героїв демонтували літери, якими викладені назви міст та зображення радянської медалі «Золота Зірка». Фото: Національний музей історії України у Другій світовій війніУ Києві на Алеї міст-героїв демонтували літери, якими викладені назви міст та зображення радянської медалі «Золота Зірка». Фото: Національний музей історії України у Другій світовій війні
У Києві на Алеї міст-героїв демонтували літери, якими викладені назви міст та зображення радянської медалі «Золота Зірка». Фото: Національний музей історії України у Другій світовій війніУ Києві на Алеї міст-героїв демонтували літери, якими викладені назви міст та зображення радянської медалі «Золота Зірка». Фото: Національний музей історії України у Другій світовій війні

У СРСР першими такими містами стали Ленінград (нині — Санкт-Петербург), Одеса, Севастополь, Волгоград (колишній Сталінград), Київ, Москва.

Пізніше звання присвоїли Керчі, Новоросійську, Мінську, Тулі, Мурманську й Смоленську. 

Нагадаємо, що В Одеській області ще залишаються недемонтованими вісім пам’яток російському поету Олександру Пушкіну.

А у Миколаєві в парках «Юних Героїв» та «Адміралтейський», а також у сквері «Аркасівський» комунальники демонтували комуністичну символіку. 

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