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Тепло та дощитиме: якою буде погода на початку нового року на Миколаївщині

Миколаїв напередодні нового року, ковзанка у дитячому містечку «Казка». Фото «МикВісті»Миколаїв напередодні нового року, ковзанка у дитячому містечку «Казка». Фото «МикВісті»

Початок січня на Миколаївщині обіцяє теплу, але змінну погоду. Синоптики прогнозують помірний вітер, дощі, місцями мокрий сніг та похолодання ближче до кінця тижня.

Про це розповіла чергова синоптикиня Миколаївського гідрометеорологічного центру Тамара Волошина, пише «Суспільне».

Останні дні 2024 року пройдуть без істотних опадів. Температура вдень коливатиметься від +3 до +8 градусів, а вночі — від -2 до +3 градусів. Вітер переважатиме південний і південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

За словами синоптикині, у перші дні січня, збережеться тепла погода для цього сезону. Денна температура може сягати +10 градусів. Проте з 3 січня синоптики прогнозують зміну погоди.

«Атмосферні фронти принесуть невеликий дощ, місцями можливий мокрий сніг. Вітер зміниться на північно-західний, швидкість залишатиметься 5-10 метрів за секунду. Температура вдень становитиме від +1 до +6 градусів, уночі — близько 0…+5 градусів», — пояснила вона.

На вихідних, 5-6 січня, у Миколаєві очікується похолодання. Температура вдень залишатиметься в межах +1…+6 градусів, можливі незначні заморозки вночі. Опади ймовірні, але невеликі.

Основні правила безпеки на дорозі

Нагадаємо, правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

Поліцейські нагадують водіям про основні правила безпеки:

  • Перевірте свій автомобіль, особливо зимові шини.
  • Уникайте різких маневрів і гальмувань.
  • Тримайте безпечну дистанцію до інших транспортних засобів.
  • У разі аварії або надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 102.

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