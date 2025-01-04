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Московський суд вимагає від «Яндекс» закрити доступ до карт і фото НПЗ через атаки українських дронів

Рязанська нафтопереробна компанія, фото: proНПЗРязанська нафтопереробна компанія, фото: proНПЗ

Суд уперше зобов’язав російський пошуковик «Яндекс» закрити доступ до супутникових зображень нафтопереробного заводу.

Про це повідомило російське інформаційне агенство ТАСС.

Московський суд за позовом прокуратури зобов’язав «Яндекс» видалити із сервісу «Яндекс Карти» зображення заводу Рязанської нафтопереробної компанії, що входить до структури «Роснефть».

У прокуратурі РФ заявили, що у «Яндекс Картах» є супутникові фото заводу та «прямо позначені» цехи, майданчики із цистернами та інші «структурні елементи». Правоохоронці надіслали «Яндексу» запит на видалення цієї інформації, але компанія цього не зробила, пише російське видання «Медиазона».

Підприємство вже чотири рази атакували українські безпілотники, внаслідок чого постраждала інфраструктура заводу та його співробітники.

На думку суду, доступ до супутникових фото робить підприємство «максимально вразливим для засобів ураження ворожими силами», «підриває обороноздатність держави» та «має негативний вплив на своєчасне постачання матеріалів» до збройних сил РФ.

Раніше у Пентагоні заявляли, що удари безпілотників по енергетичній інфраструктурі Росії, організовані Україною, у 2024 році вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей країни та спровокували підвищення внутрішніх цін на паливо.

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