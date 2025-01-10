На Миколаївщині сьогодні прогнозують хмарну погоду і туман

Миколаїв напередодні Нового року, святкові локації. Фото «МикВісті»

Сьогодні, 10 січня, у Миколаївській області очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями прогнозують туман.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики зазначають, що південний вітер сягатиме 9-14 м/с. Температура повітря в області становитиме вночі від +2° до +7°, а вдень підніметься від +8 до +13°. У Миколаєві вночі очікується +3° до +5°, вдень — +11° до +13°.

Нагадаємо, 8 січня, в Миколаєві зафіксували другий за січень температурний рекорд дня.