У Миколаївській області очікуються заморозки вночі

Вулиця Соборна у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

У Миколаївській області, 12 січня прогнозується мінлива хмарність без істотних опадів. Однак уночі можливі заморозки.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Синоптики зазначають, що південно-західний вітер сягне 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме від 0° до -5° морозу, а вдень — від +2° до +7° тепла.

По Миколаєву вночі очікується від -2° до -4° морозу, а вдень — +5° до +7° тепла.

Нагадаємо, 9 січня, у Миколаєві синоптики зафіксували абсолютний максимум температури повітря для цього дня — стовпчики термометрів піднялися до +13°C.