Аварійні роботи: в ніч проти 12 січня в деяких районах Миколаївщини відключать світло

Люди підживлюють свої гаджети під час блекауту в Миколаєві. Фото: «НикВести»

У ніч на 12 січня в деяких районах Миколаївської області відключать світло через аварійні роботи.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Зазначається, що графіки відключень застосують у Миколаєві (в тому числі в Корабельному районі), мікрорайоні Варварівка. А також, на Баштанщині, Снігурівщині, Березанщині та Новоодещині.

Так, сьогодні, 11 січня, орієнтовно з 22:30 вимкнуть світло у зазначених громадах 3 та 4 черги ГПВ.

У другу половину ночі й до ранку неділі, 12 січня, електроенергії не матимуть споживачі, які належать до 5 та 6 черг ГПВ.

Нагадаємо, що сьогодні, 11 січня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.