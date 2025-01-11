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Аварійні роботи: в ніч проти 12 січня в деяких районах Миколаївщини відключать світло

Люди підживлюють свої гаджети під час блекауту у Миколаєві. Фото: «НикВести»Люди підживлюють свої гаджети під час блекауту в Миколаєві. Фото: «НикВести»

У ніч на 12 січня в деяких районах Миколаївської області відключать світло через аварійні роботи.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Зазначається, що графіки відключень застосують у Миколаєві (в тому числі в Корабельному районі), мікрорайоні Варварівка. А також, на Баштанщині, Снігурівщині, Березанщині та Новоодещині.

Так, сьогодні, 11 січня, орієнтовно з 22:30 вимкнуть світло у зазначених громадах 3 та 4 черги ГПВ.

У другу половину ночі й до ранку неділі, 12 січня, електроенергії не матимуть споживачі, які належать до 5 та 6 черг ГПВ.

Нагадаємо, що сьогодні, 11 січня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

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Низка вулиць Миколаєва сьогодні будуть без світла через поточний ремонт: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
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