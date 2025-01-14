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Обрали новий склад Громадської антикорупційної ради при Міноборони

Міністерство оборони Украхни. Фото з офіційного сайтуМіністерство оборони Украхни. Фото з офіційного сайту

Міністерство оборони України оголосило новий склад Громадської антикорупційної ради. До складу увійшли 15 учасників, які набрали найбільшу кількість голосів на онлайн-голосуванні.

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

13 січня Комісія з забезпечення проведення конкурсу з формування Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України затвердила таких членів ради:

  • Юрій Гудименко (Ветеранська сокира).
  • Тетяна Ніколаєнко (Незалежна антикорупційна комісія).
  • Анастасія Шуба (Антикорупційна сокира).
  • Микита Соловйов (Антикорупційна сокира).
  • Микита Штанков (Ветеранська сокира).
  • Ореста Бріт (БОН).
  • Олена Нишпорка (Антикорупційна сокира).
  • Олег Чернов (Українське правниче товариство).
  • Максим Костецький (Незалежна антикорупційна комісія).
  • Віктор Біщук (Українське правниче товариство).
  • Олена Трегуб (Незалежна антикорупційна комісія).
  • Катерина Даценко (Центр суспільного контролю).
  • Антон Микитюк (Центр суспільного контролю).
  • Віталій Масюк (Українське правниче товариство).
  • Віктор Прудковських (Центр суспільного контролю).

«Новий склад Ради продовжить реалізацію цивільного контролю нульової толерантності посадовців до корупції у секторі оборони», — додали в Міноборони.

Нагадаємо, що антикорупційну раду при Міноборони створили у квітні 2023 року після гучних скандалів із закупівлями для ЗСУ.

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