Обрали новий склад Громадської антикорупційної ради при Міноборони

Міністерство оборони Украхни. Фото з офіційного сайту

Міністерство оборони України оголосило новий склад Громадської антикорупційної ради. До складу увійшли 15 учасників, які набрали найбільшу кількість голосів на онлайн-голосуванні.

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

13 січня Комісія з забезпечення проведення конкурсу з формування Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України затвердила таких членів ради:

Юрій Гудименко (Ветеранська сокира).

Тетяна Ніколаєнко (Незалежна антикорупційна комісія).

Анастасія Шуба (Антикорупційна сокира).

Микита Соловйов (Антикорупційна сокира).

Микита Штанков (Ветеранська сокира).

Ореста Бріт (БОН).

Олена Нишпорка (Антикорупційна сокира).

Олег Чернов (Українське правниче товариство).

Максим Костецький (Незалежна антикорупційна комісія).

Віктор Біщук (Українське правниче товариство).

Олена Трегуб (Незалежна антикорупційна комісія).

Катерина Даценко (Центр суспільного контролю).

Антон Микитюк (Центр суспільного контролю).

Віталій Масюк (Українське правниче товариство).

Віктор Прудковських (Центр суспільного контролю).

«Новий склад Ради продовжить реалізацію цивільного контролю нульової толерантності посадовців до корупції у секторі оборони», — додали в Міноборони.

Нагадаємо, що антикорупційну раду при Міноборони створили у квітні 2023 року після гучних скандалів із закупівлями для ЗСУ.