Обрали новий склад Громадської антикорупційної ради при Міноборони
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- Альона Коханчук
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10:02, 14 січня, 2025
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Міністерство оборони України оголосило новий склад Громадської антикорупційної ради. До складу увійшли 15 учасників, які набрали найбільшу кількість голосів на онлайн-голосуванні.
Про це повідомили у Міністерстві оборони.
13 січня Комісія з забезпечення проведення конкурсу з формування Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України затвердила таких членів ради:
- Юрій Гудименко (Ветеранська сокира).
- Тетяна Ніколаєнко (Незалежна антикорупційна комісія).
- Анастасія Шуба (Антикорупційна сокира).
- Микита Соловйов (Антикорупційна сокира).
- Микита Штанков (Ветеранська сокира).
- Ореста Бріт (БОН).
- Олена Нишпорка (Антикорупційна сокира).
- Олег Чернов (Українське правниче товариство).
- Максим Костецький (Незалежна антикорупційна комісія).
- Віктор Біщук (Українське правниче товариство).
- Олена Трегуб (Незалежна антикорупційна комісія).
- Катерина Даценко (Центр суспільного контролю).
- Антон Микитюк (Центр суспільного контролю).
- Віталій Масюк (Українське правниче товариство).
- Віктор Прудковських (Центр суспільного контролю).
«Новий склад Ради продовжить реалізацію цивільного контролю нульової толерантності посадовців до корупції у секторі оборони», — додали в Міноборони.
Нагадаємо, що антикорупційну раду при Міноборони створили у квітні 2023 року після гучних скандалів із закупівлями для ЗСУ.
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