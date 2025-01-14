У ТЦК не мають права забирати мобільні телефони у військовозобов'язаних, але можуть обмежити зони їх використання

Українські військові. Ілюстративне фото: Getty Images

Співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не мають права забирати мобільні телефони у затриманих військовозобов'язаних, але можуть встановлювати обмеження на місця їх використання.

Про це, під час пресконференції 14 січня, повідомила заступниця начальника РТЦК та СП у Києві, майор Лариса Козак.

«Одразу скажу, що забирати засоби стільникового зв’язку ТЦК права не мають. Але треба враховувати, що саме приміщення РТЦК — це режимний об'єкт», — зазначила вона.

За її словами, у таких приміщеннях працюють з документацією, а також розміщені комп’ютери з обмеженим доступом. При цьому вона зазначила, що в кожному ТЦК повинні бути спеціально відведені місця для використання мобільних телефонів.

«Тому забирати засоби стільникового зв’язку РТЦК не має права, обмежити — так. Спілкування лише у відведених для цього місцях. Деякі кабінети, вони дійсно категоровані, і проводити там роботу із засобами стільникового зв’язку, які мають певне випромінювання, це заборонено навіть нам», — сказала Лариса Козак.

Раніше у Миколаївському обласному ТЦК та СП розповіли, хто може отримати відстрочку від призову під час мобілізації.