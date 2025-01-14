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Україна компенсуватиме судновласникам збитки через російські атаки

Порт на території Миколаєва, жовтень 2020 року. Архівне фото «МикВісті»Порт на території Миколаєва, жовтень 2020 року. Архівне фото «МикВісті»

Українським та іноземним судновласникам компенсуватимуть шкоду, заподіяну внаслідок збройної агресії Росії та воєнних дій на території України.

Відповідний проєкт урядової постанови оприлюднило Міністерство розвитку громад та територій України.

Наразі підготовлено порядок надання в 2025 році гарантій компенсації шкоди. Як зауважили в Мінрозвитку, наразі згідно з усталеною практикою до стандартних виключень зі страхового покриття належать страхові випадки, які сталися під час надзвичайного, особливого чи воєнного стану, оголошеного органами влади в країні, або на території дії договору страхування.

Відтак, у зв’язку з військовими ризиками на сьогодні відсутнє класичне покриття відповідних страхових виплат для суден, які слідують до північно-західної частини Чорного моря.

Проєкт пропонує встановити в 2025 році механізм надання гарантій компенсації шкоди, яка була заподіяна з 1 січня 2025 року під час перебування суден у територіальному морі України, у межах тимчасового морського шляху та в акваторіях відкритих морських портів (якщо вони зайшли до таких портів після 1 січня 2024 року), за умови, що судна перевозять невійськові вантажі до (з) таких портів України.

Наголошується, що згідно зі статтею 35 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» гарантії компенсації шкоди можуть надаватися у сумі до 2 мільярдів гривень за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Нагадаємо, що у 2024 році порти Одещини перевантажили бiльше 97 мільйонів тонн вантажу, що на 57% більше ніж у 2023 році.

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