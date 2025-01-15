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У Вознесенську виділять додаткові кошти на ремонт покрівлі у «Центрі розвитку громади»

Вознесенськ, травень 2024 року, фото: «МикВісті»Вознесенськ, травень 2024 року, фото: «МикВісті»

У Вознесенську планують витратити ще 800 тисяч гривень на капітальний ремонт покрівлі комунальної установи «Центр розвитку громади».

Відповідний проєкт рішення розміщений на сайті Вознесенської міської ради.

Депутатам Вознесенської міської ради пропонують внести зміни до програми соціально-економічного розвитку Територіальної громади міста Вознесенська на 2024-2027 роки». В документі зазначається що на ремонт покрівлі установи додатково виділити фінансування у розмірі 800 тисяч гривень з міського бюджету. Загальні витрати склали 1,5 мільйона гривень.

Загалом кошторис Програми соціально-економічного розвитку складе 113 мільйонів 898 тисяч 918 гривень.

Також іншим рішенням пропонується передати функції замовника робіт з будівництва Управлінню житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради.

Зміни до програми. Скриншот з проєкту рішенняЗміни до програми. Скриншот з проєкту рішення
Зміни до програми. Скриншот з проєкту рішенняЗміни до програми. Скриншот з проєкту рішення

Нагадаємо, що  «Центр розвитку громади» у Вознесенську відкрили у жовтні 2024 року. Проєкт реалізований завдяки підтримці Danish Refugee Council та фінансується з міністерства закордонних справ Данії.

Також повідомлялося, що у місті Вознесенськ у Миколаївській області хочуть розробити Стратегію розвитку територіальної громади до 2027 року.

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