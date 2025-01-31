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Миколаївська станція переливання крові 1 і 2 лютого працюватиме на видачу компонентів крові

Донор крові. Архівне фото: «МикВісті»Донор крові. Архівне фото: «МикВісті»

Миколаївська обласна станція переливання крові у вихідні дні, 1 та 2 лютого, не буде проводити забір крові, а працюватиме лише на видачу компонентів крові.

Відповідний пост опублікували на сайті станції.

У станції додали, що бажаючих здати кров чекають у понеділок, 3 лютого, за адресою: провулок Радіо, 2, з 8:00 до 14:00.

Телефон реєстратури: 0512-709-452.

З собою необхідно мати паспорт.

Як підготуватися до донації?

Щоб стати донором, необхідно відповідати медичним критеріям: вік від 18 до 60 років, вага понад 50 кг та відсутність протипоказань до донорства. Перед здачею крові донор проходить медичний огляд.

Підготовка до здачі крові включає виключення алкоголю за 48 годин до процедури, уникнення жирної їжі, сну і легкого сніданку. Після здачі крові донори отримують довідку на додатковий день відпочинку. Донорство не тільки допомагає іншим, але й позитивно впливає на здоров'я донора.

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