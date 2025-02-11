На Миколаївщині за добу сталися дві пожежі в житловому секторі

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС Миколаївщини

У Миколаївському районі 10 лютого сталося дві пожежі, які ліквідували рятувальники ДСНС. Горіли гараж з автомобілем та сарай.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Увечері загорівся деревʼяний гараж та легковий автомобіль ВАЗ 2107 на приватній території в селі Новомиколаївка. Вогонь охопив 25 квадратних метрів, пожежу загасили рятувальники 21-ї ДПРЧ.

Вночі горіла господарська будівля в селі Зелений Гай. Вогонь поширився на 40 квадратних метрів, його ліквідували бійці 16-ї ДПРЧ та місцевої пожежної охорони «Шевченкове». Причини займання наразі встановлюються.

Раніше у ДСНС наголошували, що з початку року на Миколаївщині сталося 160 пожеж, це майже на 20% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.