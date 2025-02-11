«Явище, яке не має альтернативи», — Кім про «бусифікацію» мобілізованих

Віталій Кім разом з військовими на відкритті Центру рекрутингу в Миколаєві, фото: Миколаївська ОВА

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім не бачить альтернативи примусовій мобілізації військовозобов’язаних в Україні, явищу, що уже отримало назву «бусифікація».

Таку думку очільник Миколаївської ОВА висловив в інтерв’ю «Укрінформу», відповідаючи на питання журналістки про те, як він ставиться до так званої «бусифікації».

— Всі питають «як ви до цього ставитеся»… А що, є варіанти? Хтось може їх запропонувати? Ні? То яке може бути ставлення до явища, яке не має альтернативи?, — сказав Віталій Кім.

При цьому, він розказав, що головна проблема мобілізації — це питання втоми. Проте, Миколаївська область виконує усі показники по необхідній кількості мобілізованих.

— Проблеми з мобілізацією — це питання втоми. Бо мобілізація у 2022 році й зараз — це різні речі. Але у нас усе нормально. Ми посідаємо шосте чи сьоме місце в Україні за кількістю мобілізованих — є контрактники, добровольці. Люди користуються тими умовами, які зараз надаються щодо вибору місця служби, бригади тощо, — сказав Віталій Кім.

У листопаді минулого року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у вересні-жовтні 98% повісток направили чоловікам, які офіційно не працюють та не сплачують податки. Раніше повідомлялось, що в Україні планують запровадити заходів за принципом «воюй або працюй», зокрема щоб вивести із тіні людей, які отримують зарплату «у конвертах» та не сплачують податки.

Рік тому Віталій Кім заявив, що українців необхідно мотивувати до служби в лавах Збройних Сил України, інакше неможливо зберегти державу.