  • середа

    12 лютого, 2025

  • -5.9°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 12 лютого , 2025 середа

  • Миколаїв • -5.9° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси

Відключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Burly VinsonВідключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Burly Vinson

Сьогодні, 12 лютого, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Архитектора Старова;
  • вул. 2 Набережна;
  • вул. 8 Військова;
  • вул. Столярна;
  • вул. Купорна;
  • вул. 7 Воєнна;
  • вул. Конопатна;
  • вул. Теслярська;
  • вул. Є. Логінова;
  • вул. Генерала Олекси Алмазова;
  • пр. Центральний;

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

  • вул. 6 Слобідська;
  • вул. Ігоря Бедзая;
  • вул. Погранична;
  • пров. Бузника;
  • пров. Гоголя;
  • пров. Кирило-Мефодіївський;
  • вул. Захисників Миколаєва;
  • вул. Данська;
  • вул. Героїв Рятувальників;
  • вул. Образцова;
  • вул. Погранична.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/

Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Завтра в Україні відключатимуть світло для промисловості та бізнесу
Де у Миколаєві вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси
В Україні ввели аварійні відключення світла через ракетну атаку РФ
Реклама

Читайте також:

новини

Кім розказав про перемовини з Південною Кореєю щодо розширення траси Миколаїв — Одеса

Аліна Квітко
новини

Голова Центрального району Миколаєва підтримав обмін ресурсів України на допомогу США

Даріна Мельничук
новини

«Не хочуть нічого робити», — Ільюк не розуміє, чому в мерії Миколаєва не порадились з депутатами, коли відмовились викупити історичну будівлю

Аліна Квітко
новини

«На якість не вплине, а на кількість води може», — Кім про зменшення вартості нового водогону на ₴3 млрд

Юлія Бойченко
новини

«Готовий дати ₴1 млн», — Капацина запропонував небайдужим миколаївцям «скинутись», щоб зберегти для міста історичну будівлю

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Відключення електроенергії

В Україні ввели аварійні відключення світла через ракетну атаку РФ
Де у Миколаєві вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси
Завтра в Україні відключатимуть світло для промисловості та бізнесу

Кім розказав про перемовини з Південною Кореєю про розширення траси Миколаїв — Одеса

Голова Центрального району Миколаєва підтримав обмін ресурсів України на допомогу США

15 годин тому

«На якість не вплине, а на кількість води може», — Кім про зменшення вартості нового водогону на ₴3 млрд

Юлія Бойченко

Головне сьогодні