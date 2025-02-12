Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
7:45, 12 лютого, 2025
-
Сьогодні, 12 лютого, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. Архитектора Старова;
- вул. 2 Набережна;
- вул. 8 Військова;
- вул. Столярна;
- вул. Купорна;
- вул. 7 Воєнна;
- вул. Конопатна;
- вул. Теслярська;
- вул. Є. Логінова;
- вул. Генерала Олекси Алмазова;
- пр. Центральний;
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:
- вул. 6 Слобідська;
- вул. Ігоря Бедзая;
- вул. Погранична;
- пров. Бузника;
- пров. Гоголя;
- пров. Кирило-Мефодіївський;
- вул. Захисників Миколаєва;
- вул. Данська;
- вул. Героїв Рятувальників;
- вул. Образцова;
- вул. Погранична.
Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua/
Нагадаємо, у 2024 році тільки шість ОСББ скористались програмою з часткового відшкодування вартості електрогенераторів або портативних електростанцій.
Останні новини про: Відключення електроенергії