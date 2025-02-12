Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через ремонтні роботи: адреси

Відключення електроенергії. Ілюстраційне фото: Burly Vinson

Сьогодні, 12 лютого, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Архитектора Старова;

вул. 2 Набережна;

вул. 8 Військова;

вул. Столярна;

вул. Купорна;

вул. 7 Воєнна;

вул. Конопатна;

вул. Теслярська;

вул. Є. Логінова;

вул. Генерала Олекси Алмазова;

пр. Центральний;

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 до 18:00 за адресами:

вул. 6 Слобідська;

вул. Ігоря Бедзая;

вул. Погранична;

пров. Бузника;

пров. Гоголя;

пров. Кирило-Мефодіївський;

вул. Захисників Миколаєва;

вул. Данська;

вул. Героїв Рятувальників;

вул. Образцова;

вул. Погранична.