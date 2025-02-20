В Одесі відновили багатоповерхівку, пошкоджену під час російського обстрілу
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- Даріна Мельничук
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20:10, 20 лютого, 2025
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У Пересипському районі Одеси завершили відновлення житлового будинку, який постраждав через російський обстріл.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Зазначається, що будинок розташований по вулиці Академіка Заболотного, 54 та зазначав пошкоджень через обстріл 1 січня 2024 року.
У будинку була пошкоджена покрівля, що призвело до поломки ліфта, систем опалення та водопостачання, оскільки комунікації проходили через дах.
«Згідно з проєктом, виконали роботи з відновлення технічних приміщень, горища, машинного відділення, вентиляційних каналів, а також покрівлі будівлі», — каже заступник директора Департаменту міського господарства Одеської міської ради Артем Захаров.
Раніше в Одесі завершили відновлення житлового будинку за 2,9 мільйона гривень.
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