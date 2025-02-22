Синоптики прогнозують на Миколаївщині до -12° вночі
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- Даріна Мельничук
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3:10, 22 лютого, 2025
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Сьогодні, 22 лютого, у Миколаївській області очікується мінлива хмарність без опадів. Температура коливатиметься від -7° до -12° вночі, а вдень від -2° до -7°.
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики прогнозують, що північно-східний вітер сягатиме 5-10 м/с. У Миколаєві очікується вночі від -7° до -9°, а вдень від -2° до -4°.
Нагадаємо, поліція закликає водіїв та пішоходів бути уважними та дотримуватися правил безпеки:
- Уникайте різких маневрів, тримайте безпечну дистанцію та не перевищуйте швидкість.
- Переходьте дорогу лише на пішохідних переходах, не вибігайте перед транспортом.
- Паркуйте авто так, щоб не заважати роботі комунальної техніки.
- Не виходьте на лід, якщо не впевнені в його міцності.
- Слідкуйте за справністю обігрівачів, газових приладів і печей.
У разі потреби просять звертатися до поліцейських або телефонуйте на спецлінію 102.
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