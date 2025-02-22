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Синоптики прогнозують на Миколаївщині до -12° вночі

Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: «МикВісті», Аліна КвіткоМиколаїв, лютий 2025 року. Фото: «МикВісті», Аліна Квітко

Сьогодні, 22 лютого, у Миколаївській області очікується мінлива хмарність без опадів. Температура коливатиметься від -7° до -12° вночі, а вдень від -2° до -7°. 

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики прогнозують, що північно-східний вітер сягатиме 5-10 м/с. У Миколаєві очікується вночі від -7° до -9°, а вдень від -2° до -4°.

Нагадаємо, поліція закликає водіїв та пішоходів бути уважними та дотримуватися правил безпеки:

  • Уникайте різких маневрів, тримайте безпечну дистанцію та не перевищуйте швидкість.
  • Переходьте дорогу лише на пішохідних переходах, не вибігайте перед транспортом.
  • Паркуйте авто так, щоб не заважати роботі комунальної техніки.
  • Не виходьте на лід, якщо не впевнені в його міцності.
  • Слідкуйте за справністю обігрівачів, газових приладів і печей.

У разі потреби просять звертатися до поліцейських або телефонуйте на спецлінію 102.

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