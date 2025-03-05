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Українці проти, щоб держпосади обіймали ті, хто мав зв’язки з РФ після 2014 року, — опитування

Наслідки російської атаки по будівлі Миколаївської обласної ради. Фото: Радіо свободаНаслідки російської атаки по будівлі Миколаївської обласної ради. Фото: Радіо свобода

79% українців вважають, що тим, хто після 2014 року підтримували зв’язки з Росією, слід заборонити обіймати будь-які посади в органах державної влади.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Центру прав людини ZMINA у січні цього року.

За даними дослідження, 62% опитаних підтримують заборону на роботу таких людей у судових та правоохоронних органах, 57% — на вищих політичних і військових посадах. Крім того, 18% респондентів вважають, що обмеження мають стосуватися також посад в органах місцевого самоврядування та національного рівня. Лише 3% виступають проти будь-яких заборон.

Щодо українських адвокатів, які працювали на тимчасово окупованих територіях, то 73% респондентів вважають, що їхню діяльність слід оцінювати індивідуально. 17% підтримують повне позбавлення їх права займатися адвокатською діяльністю в Україні, а 8% вважають, що таких обмежень не має бути, оскільки вони захищали права українців в умовах окупації.

Більшість опитаних, а саме 82%, наголошують, що кримінальна відповідальність має поширюватися лише на адвокатів, які співпрацювали з російською окупаційною владою або обіймали офіційні посади. Водночас 10% вважають, що відповідальність мають нести всі адвокати, які залишилися працювати на окупованих територіях.

Крім того, 61% респондентів готові повідомляти органам люстрації про випадки співпраці громадян України з окупаційною адміністрацією. 14% заявили, що інформуватимуть лише про випадки, які стосуються їх особисто або їхніх близьких, тоді як 15% опитаних не готові надавати таку інформацію.

Методологія:
Опитування проводилося 3 —12 січня 2025 року методом телефонного інтерв'ю (CATI). У ньому взяли участь дві тисячі респондентів, вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом населеного пункту. Максимальна похибка — 2,2% із довірчою ймовірністю 95%.

Раніше повідомлялось, що 68% опитаних українців підтримують люстрацію, як шлях до відновлення довіри до влади після війни.

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