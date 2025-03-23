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На Миколаївщині сьогодні синоптики прогнозують до +15°C

Миколаїв, архівне фото «МикВісті»Миколаїв, архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 23 березня, у Миколаївській області очікується хмарність з проясненням без опадів. 

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики прогнозують, що південно-східний вітер сягатиме 6-11 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря в області коливатиметься від 0 до +5° вночі, а вдень підніметься від +10° до +15°. 

У Миколаєві очікується вночі від +2° до +4°, вдень — від +13° до +15°. 

Нагадаємо, 12 березня в Миколаєві зафіксували перевищення абсолютного максимуму температури для цього дня. Температура досягла +20,6°С.

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