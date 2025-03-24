На Миколаївщині 26 кандидатів претендують на посади суддів або переведення

Засідання суду. Фото: «МикВісті»

В Україні 1182 кандидатів виявили бажання отримати посади у місцевих судах, з них 26 з Миколаївщини. Однак це лише 2/3 від кількості вакансій, які є.

Про це повідомляє «Закон і Бізнес».

Зазначається, що за 10 днів до завершення прийому документів кількість претендентів залишається меншою на третину, ніж кількість прогнозованих вакансій.

Серед осіб, які звернулися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів із заявами для участі в доборі, — 491 працівник суду, 252 працівники прокуратури, 133 адвокати, 31 військовослужбовець та 275 інші.

Крім того, 186 суддів виявили бажання перевестися до іншого місцевого суду. Також 1270 людей мають намір стати суддею або перевестися до суду загальної юрисдикції, 458 — адміністративної та 358 — господарської. Зазначається, що деякі кандидати готові позмагатися за місця в судах одночасно двох або трьох видів юрисдикції. Повний список кандидатів можна побачити за посиланням.

Кандидати на посади суддів. Фото «Закон і Бізнес».

Раніше повідомлялося, що у судах Миколаєва не вистачає суддів через найбільше навантаження щодо розгляду справ по області.