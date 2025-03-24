  • понеділок

    24 березня, 2025

  • 14.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 24 березня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 14.6° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині 26 кандидатів претендують на посади суддів або переведення

Засідання суду. Фото: Засідання суду. Фото: «МикВісті»

В Україні 1182 кандидатів виявили бажання отримати посади у місцевих судах, з них 26 з Миколаївщини. Однак це лише 2/3 від кількості вакансій, які є.

Про це повідомляє «Закон і Бізнес».

Зазначається, що за 10 днів до завершення прийому документів кількість претендентів залишається меншою на третину, ніж кількість прогнозованих вакансій.

Серед осіб, які звернулися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів із заявами для участі в доборі, — 491 працівник суду, 252 працівники прокуратури, 133 адвокати, 31 військовослужбовець та 275 інші.

Крім того, 186 суддів виявили бажання перевестися до іншого місцевого суду. Також 1270 людей мають намір стати суддею або перевестися до суду загальної юрисдикції, 458 — адміністративної та 358 — господарської. Зазначається, що деякі кандидати готові позмагатися за місця в судах одночасно двох або трьох видів юрисдикції. Повний список кандидатів можна побачити за посиланням.

Кандидати на посади суддів. Фото «Закон і Бізнес».Кандидати на посади суддів. Фото «Закон і Бізнес».

Раніше повідомлялося, що у судах Миколаєва не вистачає суддів через найбільше навантаження щодо розгляду справ по області.

Останні новини про: Суд

Житель Первомайська отримав 6 років в’язниці за розголошення даних про перевезення військової техніки та підтримку дій РФ
Миколаївець може отримати 12 років в’язниці за примушування людей з інвалідністю жебракувати
Суд дав 15 років заочно бойовику «ДНР», який брав участь в окупації свого рідного міста на Миколаївщині
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві влаштували парад собак, яких прихистили з вулиці

Марія Хаміцевич
новини

У Миколаєві відкрили персональну виставку художниці Андражевської

Даріна Мельничук
новини

У 2024 році на Миколаївщині знизилась захворюваність на туберкульоз

Даріна Мельничук
новини

На Миколаївщині стало на 9% менше ФОПів із найманими працівниками

Світлана Іванченко
новини

Безпечне навчання: на Миколаївщині побудували ще одне шкільне укриття

Даріна Мельничук

Останні новини про: Суд

Суд дав 15 років заочно бойовику «ДНР», який брав участь в окупації свого рідного міста на Миколаївщині
Миколаївець може отримати 12 років в’язниці за примушування людей з інвалідністю жебракувати
Житель Первомайська отримав 6 років в’язниці за розголошення даних про перевезення військової техніки та підтримку дій РФ

У Миколаєві трамваї №11 тимчасово їздитимуть за новим маршрутом

Росіяни обстріляли три громади на Миколаївщині, пошкоджено склад лікарні та квартиру

5 годин тому

У Миколаївській області 24 березня очікується сильний вітер

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні