На Миколаївщині знизився рівень захворюваності на грип та ГРВІ

Миколаївська лікарня. Ілюстративне фото: «МикВісті»

За минулий тиждень у Миколаївській області на грип захворіли 4958 пацієнтів, з них 10 — на ковід. Загальний рівень захворюваності знизився і наразі на 5,9% нижче епідемічного порогу.

Як повідомляє Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, кількість хворих зменшилася на 21,3% у порівнянні з позаминулим тижнем. Скоротилася захворюваність і серед дітей — на 18,2%.

Зазначається, що за тиждень госпіталізували 188 пацієнтів із грипом та ГРВІ, з них 6 — хворі на COVID-19.

Нагадаємо, що позаминулого тижня рівень захворюваності на грип на Миколаївщині перевищував епідпоріг на понад 19%.