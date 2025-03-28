Данія допоможе Офісу Уповноваженого з моніторингом прав людини в Миколаєві

Зустріч представників Данського інституту прав людини з регіональним представником Офісу Омбудсмана в Миколаєві, фото: Омбудсман України

Представники Данського інституту прав людини зустрілися в Миколаєві з регіональним представником Офісу Омбудсмана Спартаком Гукасяном. Вони домовилися про співпрацю, яка допоможе посилити моніторинг дотримання прав людини в регіоні.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області

Зокрема, Данія сприятиме розвитку місцевого представництва Офісу Омбудсмана, запровадженню міжнародних стандартів та покращенню контролю за дотриманням прав громадян.

Зокрема, планується:

Розвиток регіональних представництв Офісу Омбудсмана;

Посилення контролю за дотриманням прав людини;

Впровадження міжнародного досвіду в Україні.

Раніше повідомлялось, що вихованців Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги в Миколаєві, відомого як Будинок дитини вирішили тимчасово перемістити в інші регіони, подалі від зони бойових дій.

Скандал у реорганізованому Будинку дитини у Миколаєві

3 березня стало відомо, що моніторингова група Офісу омбудсмена разом із громадськими організаціями провела перевірку дитячих закладів освіти на Миколаївщині та виявила грубі порушення прав дітей. Підопічних фіксували ременями до стільців і візочків, а шестимісячне немовля отримало набряки від «зв’язування». В інших установах дітям видавали прострочені ліки, не надавали медичної допомоги та обмежували доступ до базових послуг.

У той же день правозахисниця дітей-сиріт, адвокатка Інна Мірошниченко, яка входить до Моніторингової групи Офісу Омбудсмана, показала, в яких умовах живуть діти у реорганізованому Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги в Миколаєві (Обласний Будинок дитини). Вона власне і показала привʼязаних до крісел малюків, з якими не гуляють і змушують проводити час біля телевізора.

Реклама

Правозахисниця розповіла, що за умовами догляд за дітьми мають здійснювати 89 працівників. Однак, як виявилось з даних моніторингової групи Офісу омбудсмена, за малюками доглядали всього двоє працівників. Умови, в яких тримають вихованців закладу, вона назвала нелюдськими.

Зазначимо, що у квітні 2024 року Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги був приєднаний до Миколаївської обласної дитячої лікарні. Тоді це рішення пояснили необхідністю, аби «убезпечити» заклад від відсутності фінансування.

Нагадаємо також, що це не перший скандальний випадок, повʼязаний із Миколаївською обласною дитячою лікарнею. Про її неналежний стан ще у липні 2023 року заявив президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Миколаєві.

В одній з палат Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер.

У коментарі «МикВісті» заступник голови Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров повідомив, що утворена у облздоров‘я комісія повторно перевірила ситуацію з укриттям і визначила, що в підвальному приміщенні цього центру немає технічної можливості облаштування укриття через природні умови.

Крім цього, 13 лютого стало відомо, що у Миколаєві приватний пансіонат «Дім турботи» порушує права людини. Літні люди примусово вживали психотропні препарати, а також перебували в антисанітарних умовах.

Тоді Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини у Миколаївській області повідомив, що працівники пансіонату змушували підопічних вживати психотропні медичні препарати, щоб вони заспокоїлись. Рецептів або призначення лікарів на придбання зазначених ліків, персонал не надав. Також додали, що серед працівників жодна особа не має медичної освіти.

Згодом Офіс омбудсмана провів моніторинг у приватному пансіонаті для людей похилого віку «Дім турботи» в Миколаєві, де виявили низку порушень: антисанітарія, розсипана отрута від тарганів і мишей, а також прострочені ліки.