ЄС запустив програму Ukraine2EU для підтримки України на шляху до членства

Прапори України та ЄС, фото: tribune.com.ua

Європейський Союз офіційно оголосив про запуск програми Ukraine2EU, спрямованої на підтримку України на шляху до вступу в ЄС.

Про це повідомив Офіс віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

Зазначається, що Ukraine2EU — це ключова ініціатива ЄС, розроблена для підтримки України у процесі підготовки до членства в Європейському Союзі. Її ініціаторами виступили ЄС, Литва і Данія, до яких приєдналася Швеція.

У повідомленні зазначається, що програма надаватиме підтримку на всіх етапах підготовки до вступу, адаптуючись до потреб країни та працюючи в тісній співпраці з українськими органами влади й громадянським суспільством.

На сторінці програми у Facebook вказується, що Ukraine2EU діятиме з 2025 до 2027 року та буде реалізована Литовським центральним агентством управління проєктами (CPVA).

Нагадаємо, що у червні 2024 року Єврокомісія підтримала початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу.