ЄС запустив програму Ukraine2EU для підтримки України на шляху до членства
-
- Альона Коханчук
-
•
-
12:02, 02 квітня, 2025
-
Європейський Союз офіційно оголосив про запуск програми Ukraine2EU, спрямованої на підтримку України на шляху до вступу в ЄС.
Про це повідомив Офіс віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.
Зазначається, що Ukraine2EU — це ключова ініціатива ЄС, розроблена для підтримки України у процесі підготовки до членства в Європейському Союзі. Її ініціаторами виступили ЄС, Литва і Данія, до яких приєдналася Швеція.
У повідомленні зазначається, що програма надаватиме підтримку на всіх етапах підготовки до вступу, адаптуючись до потреб країни та працюючи в тісній співпраці з українськими органами влади й громадянським суспільством.
На сторінці програми у Facebook вказується, що Ukraine2EU діятиме з 2025 до 2027 року та буде реалізована Литовським центральним агентством управління проєктами (CPVA).
Нагадаємо, що у червні 2024 року Єврокомісія підтримала початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу.
Останні новини про: ЄС