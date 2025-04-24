ЄС вважає категорично неприйнятними два пункти з мирного плану Трампа

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому, фото: Getty Images/EPA/Bloomberg/Jim Lo Scalzo

Для країн-членів Європейського Союзу визнання Криму російським і відмова України від прагнення до членства в НАТО є категорично неприйнятними пунктами мирного плану, який запропонував колишній президент США Дональд Трамп.

Про це пише Financial Times.

За даними видання, президент України Володимир Зеленський відмовився визнавати суверенітет Росії над будь-якими територіями, які вона окупувала з 2014 року. Натомість Дональд Трамп розкритикував цю позицію, назвавши її «дуже шкідливою» для його миротворчих зусиль та «провокаційною».

«Він може добитися миру або продовжити боротьбу ще три роки, перш ніж втратить всю країну», — написав Дональд Трамп у Truth Social.

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Також зазначається, що рішення США схвалити анексію Криму всупереч узгодженій позиції НАТО може стати найбільшою поступкою Москві за останні місяці під час переговорів щодо мирної угоди.

Крім того, адміністрація Трампа виключила можливість членства України в НАТО — вимогу, яку давно озвучує Кремль. У матеріалі підкреслюється, що США нібито щедро винагороджують Москву, тоді як Київ опиняється під тиском і загрозами, не отримуючи суттєвих гарантій в обмін на поступки щодо території.

Західні урядовці заявили, що Європа не підтримає жодних дій США, спрямованих на визнання Криму російським, і не буде тиснути на Київ щодо прийняття таких умов. Європейські країни залишаються послідовними у підтримці суверенітету України.

Для ЄС визнання анексії Криму є неприйнятним, адже це був би перший випадок силового захоплення території в Європі з часів Другої світової війни, що поставило б під загрозу міжнародний порядок, який десятиліттями забезпечував мир на континенті.

Навіть якщо США діятимуть самостійно, це виглядатиме як заохочення російської агресії і може спровокувати подальші зазіхання на Грузію, Молдову та колишні радянські республіки, зокрема країни Балтії — членів НАТО і ЄС.

За словами одного з європейських чиновників, адміністрацію Трампа вже поінформували, що жодна з європейських столиць не погодиться визнати Крим частиною Росії. Він також наголосив, що провідні країни НАТО в Європі повинні переконати Вашингтон уникати односторонніх рішень.

Нагадаємо, що адміністрація США очікують відповіді від України на перелік пропозицій, які включають можливість визнання Криму російським, відмову від вступу до НАТО та створення нейтральної зони навколо Запорізької АЕС.

Пропозиції, як зазначається, були викладені у конфіденційному документі, який американські високопосадовці передали українським представникам під час зустрічі в Парижі. Ті ж ідеї були представлені й європейським чиновникам.

Слід зазначити, що Для посилення тиску державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати можуть призупинити дипломатичні зусилля, якщо у найближчі тижні не буде досягнуто поступу в ключових питаннях. За задумом Вашингтона, ці ініціативи мають створити умови для перемир’я вздовж нинішньої лінії фронту та формалізувати завершення конфлікту.

Водночас росіяни заявляють про наявність «певного прогресу» в перемовинах щодо врегулювання війни проти України, однак визнають, що процес відбувається «досить складно».