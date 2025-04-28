Очільник МЗС України спростував припущення про успіх Росії на фронті

Андрій Сибіга, фото: focus.ua

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних спостерігачів не вестися на твердження про нібито перемогу Росії у війні.

Про це він написав у дописі на платформі X.

Андрій Сибіга підкреслив, що хоча ситуація на фронті залишається складною і сили противника переважають, Росія не досягла стратегічного успіху. «Припущення про те, що Росія перемагає, — неправильне», — наголосив він, вказуючи на тенденцію недооцінки України серед іноземних аналітиків.

— Припущення про те, що Росія перемагає у війні – неправильне. Воно ґрунтується на поширеній серед іноземних аналітиків тенденції недооцінювання України та переоцінювання Росії. І цей патерн вже багато разів засвідчив свою хибність, проте люди продовжують потрапляти у ту саму пастку, — зазначив міністр закордонних справ.

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За його словами, зимові наступальні зусилля РФ зазнали краху, завдали великих втрат і змусили Москву звертатися по військову допомогу до КНДР. Україна тим часом стабілізувала лінію фронту і навіть змогла відбити певні території, зокрема біля Покровська.

Андрій Сибіга нагадав, що Кремлю не вдалося досягти поставлених цілей навіть через три роки після початку повномасштабного вторгнення: Росія не захопила жодного нового обласного центру, а Херсон — єдиний великий здобуток — було відвоювано ще у 2022 році.

Міністр також звернув увагу на значний прогрес України у військовому виробництві: сьогодні країна самостійно покриває близько 40% оборонних потреб і виробляє 95% дронів, які забезпечують ураження більшості цілей на фронті.

Тільки у березні 2025 року українські дрони вразили близько 77 тисяч російських об'єктів, що на 10% більше, ніж у лютому.

— Україна прагне миру як ніхто інший. Ми ніколи не хотіли цієї війни. Але для її завершення потрібні реальний тиск на Росію та суттєве посилення України, — підсумував Андрій Сибіга.

Нагадаємо, що 27 квітня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що наступний тиждень стане вирішальним у переговорах щодо досягнення миру в Україні. За його словами, Україна та РФ зараз перебувають найближче до укладання угоди за останні три роки.