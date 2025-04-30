На Миколаївщині 1 травня очікується спека та висока пожежна небезпека

Пляж. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У Миколаївській області, завтра, 1 травня, прогнозують спекотну погоду. Синоптики попереджають про високі ризики пожеж, особливо на відкритих територіях.

За інформацією Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, у Миколаєві, Первомайську, Вознесенську, Баштанці та Очакові очікується п’ятий рівень небезпеки — найвищий.

«Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)», — йдеться у повідомленні.

В регіоні на 1 травня прогнозують мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 9–14 м/с. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Температура в області: вночі від +6 до +11°C, а вдень від +21 до +26°С.

У Миколаєві вночі очікують від +8 до +10°C, а вдень від +24 до +26°C.