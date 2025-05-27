Через негоду без світла залишилися 32 населені пункти у двох областях

Негода знеструмила 32 населені пункти. Ілюстративне фото: УНІАН

Через дощі та сильний вітер вранці 26 травня зникло світло у 32 населених пунктах в двох областях України.

Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Планується, що усіх абонентів знову під’єднають до мережі до кінця дня.

Також зазначається, що споживання електроенергії зросло майже на 8% у порівнянні з попереднім робочим днем. Причина — похмура дощова погода, через яку сонячні панелі виробляють менше струму, а українці більше користуються електроприладами.

Енергетики нагадують, що система досі оговтується після масованих російських атак. Відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Нагадаємо, що сьогодні, 27 травня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.