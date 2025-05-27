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Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Блекаут у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»Блекаут у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 27 травня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • пр. Миру;
  • вул. Г. Матуляка;
  • вул. 12 Поздовня.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. Димова;
  • вул. Л. Українки;
  • вул. Степова;
  • вул. Сухопутних Військ України;
  • вул. Східна (Соляні ТП - 925,936);
  • вул. Пересадівська;
  • вул. Успенська;
  • вул. Ветеранів;
  • вул. Е. Димитрова;
  • вул. Левадійська;
  • вул. Радісна;
  • вул. Погранична;
  • вул. Даля;
  • пров. Суднобудівельний;
  • вул. С. Алексапольського;
  • вул. Лоренса Юстуса;
  • вул. Ковальська;
  • вул. Новосельська.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
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Де на Миколаївщині сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
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