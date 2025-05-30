Дуда відзначив Буданова офіцерським хрестом — однією з найвищих польських нагород для іноземців

Нагорода від Польщі для Кирила Буданова. Фото: ГУР МОУ

Президент Польщі Анджей Дуда відзначив начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова однією з найвищих державних нагород для іноземців — золотим офіцерським хрестом ордена «За заслуги перед Республікою Польща».

Про це повідомили в українській військовій розвідці.

У ГУР зазначили, що орден присуджується за видатний внесок у зміцнення міжнародного партнерства та взаємодії між Польщею та іншими державами. В офіційному зверненні польської сторони підкреслюється важливість українсько-польського партнерства у протидії російській агресії та значущість зусиль української воєнної розвідки для безпеки всього континенту.

«Нинішня війна — це війна за свободу, наші принципи та цінності об’єднаної Європи. Тільки разом ми зможемо дати відсіч російській орді та здолати цю одвічну загрозу Польщі й Україні. Наші народи завжди стоятимуть єдиним валом у борні за мирне майбутнє без війни», — заявив Кирило Буданов, подякувавши польському президенту за високу нагороду.

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Ордени вручив заступник голови польського Агентства розвідки полковник Домінік Дуда. Також кавалерський хрест ордена «За заслуги перед Польщею» отримав заступник Буданова — генерал-майор Вадим Скібіцький.

Серед відомих іноземців, які свого часу були удостоєні цієї відзнаки, — Рональд Рейган, Генрі Кіссінджер, Антоніу Гутерреш і Андерс Фог Расмуссен.

Нагадаємо, що на Кирила Буданова від початку війни здійснили понад десять серйозних спроб замахів.

Крім того, росфінмоніторинг включив голову Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова до переліку «терористів та екстремістів».

У грудні 2023 року Кирила Буданова у Росії знову заочно заарештували у справі про теракт. Цього разу його звинуватили в причетності до більш ніж ста атак безпілотників у Москві та інших регіонах Росії, а також в анексованому Криму в період з квітня 2022 року до вересня 2023 року.

Також Кирила Буданова російська влада оголосила у міжнародний розшук і заочно заарештувала.