МОЗ розширило перелік ліків на основі канабісу: тепер більше форм і дозувань
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- Світлана Іванченко
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3:34, 30 липня, 2025
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Міністерство охорони здоров’я оновило список лікарських засобів на основі канабісу, які можна виготовляти в аптеках. Новий перелік уже доступний в електронній системі охорони здоров’я.
Про це йдеться на офіційному сайті МОЗ. Зміни спрямовані на те, щоб розширити можливості призначення препаратів пацієнтам, які потребують лікування з використанням медичного канабісу. Йдеться про засоби, які готуються безпосередньо в аптеках і можуть мати комбінований склад.
У новому переліку 14 форм на основі тетрагідроканабінолу (ТГК) та 2 комбіновані форми, що містять ТГК та канабідіол (КБД).
Раніше повідомлялось, що в Україні офіційно зареєстрували перші ліки на основі медичного канабісу. Ними стали оральні краплі іспанського бренду, і вже на початку 2025 року вони можуть з'явитися в українських аптеках.
Нагадаємо, що закон про легалізацію медичного канабісу врегульовує обіг рослин роду коноплі в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.
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